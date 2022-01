"É um Tondela que todos queremos, com humildade, a saber que tem de estar a 110% para ter possibilidades e que precisamos de tudo e concentração desde o primeiro minuto até ao 90 ou 100, como nos últimos jogos, porque é o que nos está a dar frutos", reconheceu Pako Ayestarán.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo no Estádio de São Miguel, no domingo, pelas 14:30 (15:30 em Lisboa), o técnico espanhol reconheceu que o clube vive "um bom momento", mas alertou que "os bons momentos acabam depressa".

Ainda assim, o técnico não escondeu o desejo de "ser capaz de manter o momento" que o Tondela vive, com três jogos sem derrotas (vitória e empate no campeonato e a passagem às meias finais da Taça de Portugal), e admitiu que vai "ter muitas dificuldades com o Santa Clara".

"É uma equipa com classificação para a Europa, uma equipa com grande qualidade individual e coletiva e que está, provavelmente, num grande momento e espero um grande Santa Clara, que ainda no início da época estava nas posições europeias", destacou.

Pako Ayestarán desvalorizou a recente mudança de treinador do Santa Clara, com a entrada de Mário Silva, apresentado em 10 de janeiro, depois da equipa açoriana ter alcançado duas vitórias, sobre Vitória de Guimarães (1-0) e Sporting (3-2).

"Nós, treinadores, temos muitas dificuldades em mudar a forma de jogar em quatro ou cinco treinos e, provavelmente, a qualidade dos jogadores do Santa Clara faz com que se jogue de determinada forma", apontou.

E, no entender do técnico espanhol, "a ideia de jogo que os jogadores" do Santa Clara têm, "está a par da ideia de Mário Silva, tendo em conta o trabalho realizado no Rio Ave" e, por isso, defendeu, "estão em sintonia".

Ainda sem novas contratações neste mercado de inverno, e já com a saída assumida de Simone Muratore e Jhon Murillo, Pako Ayestarán admitiu que "nos próximos dias haverá novidades" na equipa.

O Tondela, com 16 pontos, na 13.ª posição, vai este domingo ao Estádio de São Miguel, para defrontar o Santa Clara, em 14.º lugar, também com 16 pontos, em jogo da 18.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Cláudio Pereira.

IYN // RPC

Lusa/Fim