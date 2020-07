"Vamos conquistar a melhor classificação de sempre do Santa Clara e, para isso, este jogo [frente ao Marítimo], é para nós extremamente importante. Porque é um jogo na nossa casa, emprestada, mas é a nossa casa", assinalou João Henriques, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Marítimo da 30.ª jornada do campeonato.

O técnico falava na Cidade do Futebol, em Oeiras, casa emprestada dos açorianos até final do campeonato devido à covid-19.

Em cinco presenças no principal escalão do futebol português, o Santa Clara atingiu a melhor pontuação de sempre na época 2018/19, com João Henriques ao leme, com a marca de 42 pontos.

A equipa açoriana está com 38 pontos e em caso de vitória fica a um ponto de igualar a melhor pontuação da história do clube, quando ainda faltam disputar cinco jornadas.

"A equipa do Marítimo [vem] à procura da estabilidade na tabela classificativa, a necessitar de pontos, e o Santa Clara à procura da melhor classificação possível nesta fase da época, em que, felizmente, não estamos a olhar para trás", assinalou.

João Henriques afirmou que a pontuação da equipa permite "segurança" para olhar "apenas para a frente" na tabela classificativa.

"Olhámos apenas para a frente, o que nos dá segurança para, também, abordar esse jogo de uma forma bastante positiva, até porque queremos dar uma resposta rápida àquele jogo menos conseguido, ainda por cima sem pontos [frente ao Boavista]", destacou.

Na última jornada, os 'encarnados' de Ponta Delgada perderam pela primeira vez desde a retoma do campeonato - suspenso devido à covid-19 - frente ao Boavista, por 1-0, no estádio do Bessa.

"Os jogadores do Santa Clara sabem perfeitamente que cada jogo tem a sua história. Nós não conseguimos trazer pontos do Bessa num jogo difícil, mas a história deste jogo frente ao Marítimo vai ser complemente diferente", apontou.

A equipa madeirense vem de uma vitória por 2-0 contra o Benfica, nos Barreiros, no encontro que marcou a despedida de Bruno Lage do comando técnico dos campeões nacionais.

João Henriques afirmou que o Marítimo vai se apresentar diante do Santa Clara da "mesma forma que estava antes do jogo frente ao Benfica", com "muita vontade de conquistar pontos" e sendo "competente", tal como "mostrou antes e durante o jogo" com os 'encarnados'.

"Jogadores com qualidade, uma equipa organizada e competente, um treinador experiente, conhecedor daquilo que pretende para a sua equipa e do que pode esperar dos adversários", afirmou Henriques, caracterizando o próximo adversário.

Santa Clara, 10.º classificado com 38 pontos, defronta o Marítimo, 12.º com 31, na sexta-feira, às 19:15, na Cidade do Futebol.

RPYP // AJO

Lusa/Fim