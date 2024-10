"Não nos podemos deslumbrar com nada. Isso não pode estar aqui presente. Sabemos bem de onde é que viemos. Falamos muito disso aqui dentro. O que estamos a conquistar é com muito trabalho e muita humildade. Se perdermos esses valores, vamos ficar mais fracos", alertou.

O técnico falava em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da deslocação a Moreira de Cónegos para defrontar o Moreirense, em partida da oitava jornada do campeonato.

Com cinco vitórias em sete jogos, além de derrotas frente a Benfica e FC Porto, o Santa Clara encontra-se em quarto lugar, apenas atrás dos designados três grandes.

"Ganhar é sempre importante. É claro que as vitórias nos trazem uma alegria muito grande e um conforto naquilo que é o nosso trabalho. Queremos ser uma equipa muito competitiva em qualquer campo. Uma equipa organizada, a identificar como pode ferir ao adversário", destacou.

Apesar do arranque fulgurante no campeonato, Vasco Matos avisou que a formação de Ponta Delgada ainda "tem muita coisa para melhorar".

"Acreditamos muito naquilo que é o nosso trabalho. Acreditamos muito naquilo que é o nosso processo, sabendo que ainda temos algumas limitações que têm de ser muito trabalhadas", assinalou.

O treinador dos açorianos considerou o Moreirense uma equipa com "muita qualidade", antevendo um "jogo muito difícil" e lembrando que o próximo adversário ainda não perdeu em casa.

"Há momentos em que vamos ter de saber sofrer e vamos ter de estar bem equilibrados em campo. Há momentos em que vamos ter a bola e em que também vamos conseguir jogar e criar as nossas situações. Vamos ter de ser uma equipa muito equilibrada em jogo e muito preparada mentalmente", vincou.

O Moreirense venceu os dois primeiros jogos no campeonato, no reduto do Farense (2-1) e na receção ao Arouca (3-1), mas, depois disso, somou dois empates e três derrotas, a última na visita ao Estrela da Amadora, por 2-1.

Vasco Matos salientou que os jogadores estão "preparados" para o estilo de jogo do Moreirense, uma equipa que, além da "qualidade individual, privilegia muita a relação com a posse" de bola.

"O que faz a diferença é a mentalidade. É o acreditar, é fazer as coisas que trabalhamos e sermos extremamente competitivos. Temos de correr muito, sabendo sempre que do outro lado estão jogadores com enorme valia. É uma equipa com qualidade e temos de estar preparados para isso", reforçou.

O Santa Clara, quarto classificado, com 15 pontos, vai defrontar o Moreirense, oitavo, com oito, no sábado, às 15:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, Guimarães.

A partida, a contar para a oitava jornada da I Liga de futebol, vai ficar marcada pela despedida do árbitro Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve, que vai terminar a carreira.

RPYP // PFO

Lusa/Fim