"Sabemos que será um jogo difícil, mas estamos preparados e motivados para dar uma resposta forte em campo", disse o treinador, nas curtas declarações divulgadas pelo emblema algarvio.

Tozé Marreco afirmou que os seus jogadores estão "totalmente focados em lutar pelos três pontos" frente ao Casa Pia no Estádio Municipal de Rio Maior, no distrito de Santarém, 'casa' emprestada dos lisboetas.

O treinador do Farense considerou que a evolução da sua equipa, que vem de duas derrotas consecutivas, frente a Sporting de Braga e Benfica, "tem sido grande", acrescentando ser "muito importante manter uma boa consistência defensiva, intensidade e união dentro de campo".

"Tenho plena confiança nos meus jogadores, e a certeza de que estão prontos para superar as dificuldades e alcançar um bom resultado", frisou Tozé Marreco.

Sobre o adversário de sábado, o técnico declarou ainda que o Casa Pia é uma equipa "muito bem organizada e que está a fazer um campeonato muito consistente".

Casa Pia, nono classificado, com 12 pontos, e Farense, 18º e último, com quatro, defrontam-se no sábado, às 15:30, no Estádio Municipal de Rio Maior, com arbitragem de Carlos Macedo, da associação de Braga.

EYP // AJO

Lusa/Fim