O Tottenham, que vinha de um ciclo de quatro triunfos seguidos no campeonato, produziu uma exibição descolorida no jogo de abertura da 33.ª jornada, punida com o golo marcado pelo avançado internacional belga aos 90 minutos, com um colocado remate rasteiro.

Os 'spurs', que contaram com o treinador italiano Antonio Conte no banco de suplentes, depois de ter recuperado da infeção pelo coronavírus, mantiveram-se com três pontos de vantagem sobre o Arsenal, mas podem ser igualados pelo rival londrino, caso os 'gunners' se imponham em Southampton, em jogo com início às 15:00.

O Tottenham está em posição mais fragilizada na luta pelo quarto lugar, o último que dá acesso à Liga dos Campeões da próxima época, uma vez que o Arsenal tem menos duas partidas disputadas, e mesmo o Manchester United poderá ficar a três pontos de distância, na eventualidade de vencer também hoje na receção ao lanterna-vermelha Norwich.

O Brighton, que ocupa um tranquilo 10.º lugar, cometeu a proeza de vencer duas vezes na capital inglesa no espaço de uma semana, depois de se ter imposto, precisamente, no reduto do Arsenal, na ronda anterior, por 2-1.

