O avançado Morgan Rogers ainda adiantou os visitantes, aos 32 minutos, mas a segunda parte foi toda dominada pela formação londrina, que chegou à igualdade por intermédio do galês Brennan Johnson, aos 49, e deu a 'cambalhota' no marcador graças a dois golos de rajada de Solanke, aos 75 e aos 79.

James Maddison, que entrou em campo aos 82 minutos para o lugar do lesionado Richarlison, encarregou-se de fechar a contagem aos 90+6, confirmando a vitória do Tottenham, que ascendeu ao sétimo posto da Premier League, com 16 pontos.

Já o Aston Villa desperdiçou a oportuniade de subir à terceira posição, após o deslize na véspera do Arsenal (derrotado por 1-0 na visita ao Newcastle), desceu para quinto, com 18 pontos - os mesmos que os 'gunners' - e ainda foi ultrapassado pelo Nottingham Forest, comandado pelo português Nuno Espírito Santo, que ganhou no sábado por 3-0 ao West Ham, e soma 19 pontos.

O Liverpool (25 pontos), que ganhou no sábado em casa ao Brighton, por 2-1, aproveitou a derrota do anterior líder Manchester City (23 pontos) na visita ao Bournemouth (2-1) para subir ao primeiro lugar da Liga inglesa ao cabo de 10 rondas.

DN // MO

Lusa/fim