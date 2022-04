Os beirões, que traziam uma vantagem confortável do primeiro jogo (3-0), estiveram em desvantagem desde os 45 minutos, com um golo de Pedro Pacheco, mas repuseram a igualdade em cima do final, graças a um tento do uruguaio Juan Manuel Boselli, aos 89, sendo que os mafrenses ainda desperdiçaram uma grande penalidade, aos 48, por intermédio de Pedro Lucas.

O Tondela torna-se, assim, no 26.º estreante na decisão da prova 'rainha', na qual irá defrontar FC Porto ou Sporting, que na quinta-feira, a partir das 20:15, disputam o segundo encontro da outra meia-final, no Estádio do Dragão, depois do triunfo dos 'dragões' em Alvalade, por 2-1, na primeira mão.

A 82.ª final da Taça de Portugal, que está marcada para 22 de maio, às 17:15, voltará a ser disputada no Estádio Nacional, em Oeiras, depois de nos dois anos anteriores ter sido realizada em Coimbra.

MO // MO

Lusa/Fim