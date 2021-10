Alonso, de 19 anos, aos comandos de uma Kawasaki Ninja400, garantiu a melhor classificação dos três pilotos lusos em prova, terminando a corrida a 13,270 segundos do vencedor, o francês Di Sora (Kawasaki).

O piloto de Loures, que já se tinha destacado na Superpole, ao conseguir o 20.º registo, o melhor de entre os portugueses, mas ainda assim a 1,345 segundos do espanhol Adrian Huertas (Kawasaki) que garantiu a 'pole' e o título Mundial.

Miguel Duarte (Yamaha MS Racing) foi 32.º classificado, gastando mais 55,712 segundos do que o vencedor, enquanto Dinis Borges (Speed Master Racing Team) foi obrigado a abandonar a corrida devido a uma queda quando estavam cumpridas cinco voltas ao circuito.

A primeira corrida de Supersport300 no AIA foi decisiva para a atribuição do título do Mundial de pilotos, com a consagração do espanhol Adrian Huertas como novo campeão mundial da categoria, ao garantir o terceiro lugar do pódio, a apenas 67 centésimos de segundo do francês, quarto do Mundial, com 148 pontos.

A segunda corrida de Supersport300 da 11.ª ronda do Mundial de Superbike está marcada para domingo, às 15:15.

JPC // AJO

Lusa/Fim