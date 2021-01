De acordo com uma nota da organização publicada no site oficial da prova, Price, vencedor da prova em 2016 e 2019, foi transportado ao hospital de Tabuk, onde será sujeito a exames complementares de diagnóstico, tendo sofrido lesões no ombro e braço esquerdos.

Esta terça-feira disputa-se a nona etapa, em redor de Neom, com 579 quilómetros de extensão, 465 dos quais cronometrados, numa das mais duras tiradas da prova, disputada junto ao Mar Vermelho.

À partida para esta tirada, o chileno Jose Ignacio Cornejo (Honda) liderava a nas motas a 43.ª edição do Dakar, com 1.06 minutos de vantagem sobre Price.

AGYR // JP

Lusa/Fim