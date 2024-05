A informação foi avançada hoje pelos serviços médicos do clube londrino, depois de Timo Werner sair lesionado aos 31 minutos do dérbi do norte de Londres com o Arsenal, em que os 'spurs' perderam em casa por 3-2.

A lesão do alemão é uma má notícia para o Tottenham, num momento em que a equipa ainda tem aspirações a um apuramento para a Liga dos Campeões e quando está a sete pontos do Aston Villa, quarto classificado, mas tem menos dois jogos disputados.

O próprio futuro de Timo Werner também é incerto, por não existir obrigatoriedade de compra por parte do Tottenham, emblema que o avançado passou a representar em janeiro, mas com um desempenho aquém das expectativas, com dois golos em 14 jogos.

