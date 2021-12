"Apesar de ter sido um ano longo e desafiante, estou muito entusiasmado em fechá-lo a competir no Campeonato PNC com o meu filho Charlie. Vou jogar enquanto pai e não podia estar mais entusiasmado e orgulhoso", avançou Tiger Woods, através da rede social Twittter.

Tiger Woods, de 45 anos, sofreu há 10 meses um grave acidente automóvel, tendo sofrido múltiplas fraturas expostas na perna direita, tendo também sofrido danos no tornozelo e no pé, e vai voltar aos campos de golfe num torneio não oficial (entre 16 e 19 de dezembro), no qual fará dupla com o seu filho de 12 anos.

DN // AJO

Lusa/fim