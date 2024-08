Depois de ultrapassar os suíços do Lugano na segunda ronda preliminar, com dois triunfos, por 4-3 e 2-1, a equipa do técnico luso teve hoje ocasiões para conseguir sair de França, pelo menos, com um empate, naquela que foi a primeira derrota oficial de 'Mou' ao leme do clube de Istambul.

No Stade du Hainaut, o defesa luso acabou por ser bafejado pela sorte, quando, aos 12 minutos, rematou com pouco ângulo contra o guarda-redes Livakovic, que desviou a bola no fundo das redes.

No segundo tempo, um livre direto cobrado de forma irrepreensível por Kahveci (80) deixou o 'placard' empatado, mas o tento de Zhegrova, nos descontos, aos 90+1, colocou o Lille mais perto da próxima fase.

O encontro da segunda mão disputa-se em 13 de agosto, no Ulker Stadium Sükrü Saracoglu, em Istambul, a partir das 18:00 (horas de Lisboa).

Caso elimine os franceses, o Fenerbahçe terá pela frente o vencedor da eliminatória entre os checos do Slavia Praga ou os belgas do Union Saint-Gilloise, com a primeira mão em 20 ou 21 de agosto, em casa, e a segunda em 27 ou 28, fora.

No encontro Qarabag-Ludogorets, um golo do luso Dinis Almeida, aos 56 minutos, ajudou o emblema búlgaro a vencer por 2-1 no Azerbaijão.

Os vencedores do play-off apuram-se para a Liga dos Campeões, na qual estão duas equipas portuguesas, o Sporting, campeão nacional, e o Benfica, vice-campeão.

A época 2024/25 marcará o início de uma nova 'era' da 'Champions', que passará a disputar-se num formato diferente, com uma fase de liga ao invés de uma fase de grupos.

