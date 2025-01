"Na minha ótica, estamos a defrontar o melhor FC Porto da época. Obviamente que vêm de uma derrota [1-0 contra o Sporting], mas que surgiu de detalhes, em que o vencedor podia ter pendido para um lado ou para o outro. Portanto, contamos com o melhor FC Porto da época", referiu o treinador nacionalista, em conferência de imprensa antes de o retomar da partida frente aos 'portistas', às 15:30 de domingo, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Tiago Margarido lembrou que os 15 minutos já disputados são um período de tempo "demasiado curto" para pensar em grandes mudanças, mostrando-se convicto de que o "FC Porto vai tentar ter uma melhor entrada", por comparação com a data inicial da partida.

"Tivemos uma entrada forte. Como nós costumamos dizer, uma entrada à Nacional, com dois remates à baliza e uma grande oportunidade para inaugurar o marcador, com o Luís Esteves, para uma excelente defesa do Diogo Costa", realçou.

Titular no primeiro quarto de hora do encontro, que acabou interrompido pela pouca visibilidade no Estádio da Madeira devido ao nevoeiro, o médio Djibril Soumaré trabalhou condicionado nos últimos dias, consequência de uma falta de Rodrigo Mora, sendo que "vai ficar em dúvida" até ao apito inicial, revelou o técnico, de 36 anos.

O Djibril [Soumaré] não treinou durante a semana toda. Hoje, tentou fazer uma reintegração aos trabalhos. Ainda tem dor e vamos esperar até à hora do jogo, porque é uma alteração que temos de fazer, se assim formos obrigados", segundo Tiago Margarido.

O 'timoneiro' dos insulares abordou o lance, ocorrido ao minuto dois, salientando a "opinião contrária" do videoárbitro em relação ao árbitro Tiago Martins, que, após rever as imagens, mostrou apenas cartão amarelo, mas também elogiou a "grande qualidade" do 'juíz' de Lisboa, confiante de que este se vai apresentar em "excelente nível" no reatamento.

"No dia seguinte, tive oportunidade de ler alguns jornais, em que havia opiniões sobre o assunto, e essas também eram diferentes da do senhor árbitro. A minha também é diferente, mas, como agentes desportivos, temos de respeitar, porque o árbitro é que decide e ele é que manda", notou Tiago Margarido.

Ainda a recuperar os melhores índices físicos, Nigel Thomas e Rúben Macedo são baixas confirmadas, assim como Miguel Baeza, que recupera de grave lesão e enfrenta paragem de longa duração.

Os reforços de 'inverno' Joel Tagueu, Fuki Yamada e Paulinho Bóia também falham o encontro, uma vez que não estavam inscritos na data original.

A partida entre Nacional e FC Porto, iniciada em 03 de janeiro, foi adiada devido ao forte nevoeiro no Estádio da Madeira, depois de terem sido disputados apenas 15 minutos, com o resultado ainda em 0-0.

Após a interrupção, cumpriu-se o período de espera regulamentar, conforme previsto pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, tendo a equipa de arbitragem decidido pelo adiamento.

O jogo entre Nacional, que ocupa o 17.º lugar, com 13 pontos, e FC Porto, que é segundo, com 40, será retomado no domingo, às 15:30, no Estádio da Madeira, com arbitragem de Tiago Martins, da associação do Lisboa.

