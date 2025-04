Apesar de os 'dragões' só terem anunciado as ausências do sérvio Marko Grujic, de Vasco Sousa e do brasileiro William Gomes, todos lesionados, o defesa-central também não participou na sessão vespertina da equipa orientada pelo argentino Martín Anselmi.

Tiago Djaló, de 25 anos, está sob alçada disciplinar da SAD comandada por André Villas-Boas, após ter sido um dos jogadores do FC Porto que infringiram o regulamento interno do clube em relação à hora de recolhimento obrigatório, ao regressar já na madrugada de hoje da festa de celebração do 23.º aniversário do também central brasileiro Otávio Ataíde.

À saída de um espaço de diversão noturna do Porto, alguns futebolistas foram filmados por alegados adeptos 'azuis e brancos', sendo que essas imagens foram difundidas nas redes sociais e chegaram ao conhecimento da SAD, que instaurou processos junto do plantel, sem especificar o número de visados.

Emprestado pelos italianos da Juventus até ao final da temporada, sem opção de compra, Tiago Djaló soma 17 jogos e dois golos pelo FC Porto, mas não é utilizado há quase dois meses.

Depois de dois dias de folga, que se seguiram à vitória na receção ao Famalicão (2-1), na sexta-feira, da 30.ª jornada da I Liga, os 'dragões' regressaram ao trabalho, com o extremo William Gomes a evoluir para treino condicionado no processo de recuperação de uma entorse no tornozelo direito.

No final do treino, e com a Guarda Nacional Republicana (GNR) presente logo à porta do Olival, dezenas de adeptos aguardaram a saída das viaturas dos atletas e mostraram o seu descontentamento pelos últimos acontecimentos, mas sem que houvesse incidentes.

O FC Porto, quarto classificado, com 62 pontos, retoma na terça-feira a preparação da visita ao Estrela da Amadora, 15.º, com 26, que está agendada para sábado, às 20:30, no Estádio José Gomes, na Amadora, em encontro da 31.ª ronda do campeonato.

