Thiago Braz, campeão olímpico do salto com vara, excluído dos Jogos Olímpicos por doping

O brasileiro Thiago Braz, campeão olímpico do salto com vara no Rio2016 e bronze em Tóquio2020, foi suspenso por doping por 16 meses, anunciou a Unidade de Integridade do Atletismo (UIA), e vai falhar os Jogos Olímpicos Paris2024.