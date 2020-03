Tenista português Frederico Silva desiste do 'challenger' de Nur-Sultan

O tenista português Frederico Silva, 12.º cabeça de série, desistiu hoje do torneio 'challenger' de Nur-Sultan, quando perdia no embate da segunda ronda com o belga Arthur De Greef.

