Tenista polaca Iga Swiatek apura-se para a final do Masters de Roma

A tenista polaca Iga Swiatek, líder do 'ranking' WTA e detentora do troféu, apurou-se hoje para a final do Masters 1.000 de Roma, ao vencer a bielorrussa Aryna Sabalenka em dois 'sets', nas meias-finais.