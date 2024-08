O quarto 'major' da época, cujo quadro principal arranca na segunda-feira e decorre até 08 de setembro, terá lugar em Flushing Meadows, onde o número um nacional alcançou a primeira vitória em torneios do Grand Slam, em 2022.

"Vou jogar com o meu melhor ranking, mas não me sinto muito diferente. Sinto-me exatamente o mesmo jogador de há umas semanas, mas claro que é bom e traz-me alguma confiança também ter subido um pouco no ranking. Traz-me também mais alguma responsabilidade. Sei que as pessoas estão à espera de mais, mas este é o resultado de um trabalho que tenho vindo a fazer a longo prazo", disse o maiato, em declarações à Lusa.

Depois da estreia há dois anos, passando com distinção pela fase de qualificação e batendo o norte-americano Ben Shelton na ronda inaugural, antes de ceder na segunda eliminatória diante do chinês Yibing Wu, em cinco sets, Borges foi superado, em 2023, pelo austríaco Sebastian Ofner logo na abertura. Este ano, tem encontro marcado com o argentino Federico Coria (78.º ATP).

"Estou confiante para o primeiro encontro, sinto-me bem, física e mentalmente, mas jogar à melhor de cinco sets é sempre um grande desafio, há sempre muita coisa em jogo. O meu adversário certamente também vai querer muito ganhar, portanto, tenho de dar o meu melhor. Não há borlas nestes torneios", defende o jovem tenista, de 27 anos, garantindo estar "focado na primeira ronda e em fazer um bom jogo".

Nuno Borges estreou-se em torneios do Grand Slam em Roland Garros, em 2022, e tem como melhor resultado num 'major' a quarta ronda no Open da Austrália no início desta época, mas o primeiro triunfo num quadro principal foi alcançado há dois anos em Flushing Meadows.

"É um torneio que me diz muito, tenho boas memórias e vou tentar usar isso também para, pouco a pouco, tentar chegar cada vez mais longe no torneio", finalizou o jogador do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis.

Esta temporada, Nuno Borges fez quartos de final no ATP 250 de Los Cabos e no Estoril Open, venceu o Challenger de Phoenix, atingiu a quarta ronda no Masters 1.000 de Roma e conquistou o primeiro título ATP em Bastad, ao bater na final o espanhol e antigo número um mundial Rafael Nadal.

Já depois de representar Portugal pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em Paris, onde foi derrotado na primeira eliminatória de singulares e nos oitavos de final da prova de pares, ao lado de Francisco Cabral, Nuno Borges atingiu a terceira ronda do Masters 1.000 de Montreal e a segunda no Masters 1.000 de Cincinnati.

Em Flushing Meadows, já a partir desta segunda-feira, o maiato vai defrontar pela primeira vez na carreira o argentino, de 32 anos, que tem como melhor resultado em Nova Iorque também a segunda ronda, antes de ir a jogo na competição de duplas na companhia do amigo Cabral (84.º ATP na variante de pares) e com quem ganhou o Estoril Open, em 2022.

