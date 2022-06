Nuno Borges, 130.º classificado do ranking mundial, não encontrou muita oposição por parte de um adversário posicionado muito abaixo na hierarquia da ATP, na qual ocupa o 250.º lugar, impondo-se por duplo 6-4, após uma hora e 24 minutos de confronto.

O tenista português, de 25 anos, que foi afastado na primeira eliminatória do torneio de Roland Garros, regressou aos triunfos graças a duas quebras de serviço -- uma em cada parcial -, sem conceder qualquer jogo de serviço.

Na segunda ronda do torneio francês em terra batida, equivalente aos oitavos de final, Nuno Borges vai defrontar o vencedor do encontro de hoje entre o argentino Facundo Diaz Acosta, número 246 do mundo, e o francês Alexandre Muller, 224.º do ranking.

RPC // AJO

Lusa/fim