Tenista 'N.º1' Sinner na 2.ª ronda de Roland Garros

Paris, 26 mai 2025 (Lusa) -- O tenista italiano Jannik Sinner, número um do mundo, apurou-se hoje para a segunda ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, ao estrear-se com um triunfo sobre o francês Arthur Rinderknech em três sets.