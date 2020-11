Apesar da ausência no Masters 1.000 de Paris, Novak Djokovic, de 33 anos, igualou o recorde do americano Pete Sampras, uma vez que irá encerrar a época na liderança do 'ranking' mundial pela sexta vez. O sérvio é também o tenista mais velho a terminar a temporada na liderança.

Com o título conquistado no domingo no Masters 1.000 em Paris, Daniil Medvedev, de 24 anos, ultrapassou o suíço Roger Federer, de 39, que desceu para quinto, e igualou o seu melhor 'ranking' da carreira, alcançado em setembro de 2019.

João Sousa, de 31 anos, que na atualização anterior da lista tinha descido quatro lugares, é 90.º, a pior colocação desde a última semana de agosto de 2013, quando estava em 95.º, a apenas um mês do triunfo histórico no torneio de Kuala Lumpur, que o levou ao 'top 50' mundial.

Derrotado na final de Paris, o alemão Alexander Zverev, de 23 anos, manteve a sétima posição na hierarquia ATP, mas agora está 1.606 pontos à frente do oitavo, o russo Andrey Rublev, também de 23.

Se no 'top 10' a única alteração foi a ultrapassagem de Daniil Medvedev a Roger Federer, já no 'top 20' o destaque vai para a subida de três lugares do canadiano Milos Raonic (14.º), de 29 anos, após a presença nas meias-finais em Paris.

O único evento desta semana é o torneio ATP 250 em Sofia, Bulgária, que contará com apenas um elemento do 'top 20', o canadiano Denis Shapovalov, de 21 anos, que segue no 12.º lugar da tabela ATP.

