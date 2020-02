Tenista João Sousa eliminado na estreia no torneio do Dubai

O tenista português João Sousa foi hoje eliminado na estreia no torneio do Dubai, ao perder com o sérvio Filip Krajinovic na primeira ronda do ATP 500 dos Emirados Árabes Unidos, em piso duro.

Lusa

