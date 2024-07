"É com tristeza que informo que, infelizmente, não poderei participar dos Jogos Olímpicos de Paris. Depois de uma boa semana de treino comecei a sentir-me mal. Passei alguns dias a descansar e, durante uma consulta, o médico diagnosticou uma amigdalite e aconselhou-me a não jogar", revelou Sinner.

O tenista, de 22 anos e que este ano venceu o Open da Austrália e foi semifinalista em Roland Garros, a 'catedral' da terra batida onde decorrerá o torneio de ténis de Paris2024, entre 27 de julho e 04 de agosto, manifestou grande tristeza com a ausência.

"Perder os Jogos é uma grande deceção, pois era um dos meus principais objetivos para esta temporada. Mal podia esperar para ter a honra de representar o meu país neste evento tão importante", disse ainda o tenista na rede social X.

O sorteio do torneio está previsto para quinta-feira e a primeira eliminatória é já no sábado, com a competição a decorrer até ao fim de semana 03 e 04 de agosto, com as finais feminina e masculina, respetivamente.

