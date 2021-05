O jogador natural das Caldas da Rainha, número 174 do 'ranking' ATP, foi travado pelo jovem Griekspoor, de 24 anos, que figura no 143.º lugar na hierarquia mundial, em dois 'sets', com os parciais de 6-2 e 6-4, ao cabo de uma hora e 17 minutos.

Depois de sofrer três quebras de serviço na primeira partida e só ter devolvido uma, Frederico Silva entrou no segundo 'set' com um 'break' e não conseguiu mais fazer frente ao adversário, que assegurou a qualificação para as meias-finais.

Frederico Silva despede-se, assim, de Praga, com mais uma presença, a terceira esta época, no lote dos oito finalistas de uma prova do Challenge Tour, após os dois torneios disputados em Nur-Sultan, no Cazaquistão.

