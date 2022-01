Badosa, de 24 anos, nona classificada do ranking mundial, impôs-se a Krejcikova, quarta posicionada na hierarquia da WTA, no 'tie-break' do último parcial, por 6-3, 4-6 e 7-6 (7-4), após uma 'maratona' de duas horas e 22 minutos de confronto.

A espanhola, que tinha vencido os dois confrontos anteriores com a checa, conquistou o terceiro título no circuito feminino, após os sucessos em Belgrado e Indian Wells, ambos em 2021, na prova que serve também de preparação para o Open da Austrália, primeiro 'Grand Slam' de 2022.

