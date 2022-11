"Vencer uma competição destas é tremendamente difícil para qualquer seleção. Basta ver o que aconteceu até agora. Ainda agora estive a ver o jogo da Croácia com Marrocos e foi equilibrado, quando se previa que a Croácia fosse mais forte", disse o selecionador nacional, durante a antevisão do encontro com os ganeses, agendado para quinta-feira.

Santos, que vai cumprir o terceiro Mundial, depois de liderar a Grécia em 2014 e Portugal em 2018, afirmou que "hoje em dia as equipas são fortes", sendo que os jogadores ganeses "jogam em grandes campeonatos, em grandes equipas".

"Já estão habituados às questões táticas, que era algo que se notava antigamente. Hoje, não se nota essa diferença", analisou, em conferência de imprensa realizada no Centro Nacional de Congressos do Qatar.

Desta forma, o técnico, de 68 anos, mostrou-se convicto de que o Gana "vai criar muitos problemas" à equipa das 'quinas'.

"É uma equipa muito bem organizada. Vi jogos do Gana e, neste último [particular], com a Suíça [particular], mostrou-se mesmo muito bem organizada. É muito rápida nas transições. Temos de estar alerta em todos os momentos do jogo e não achar que o jogo é só marcar e não é preciso atenção ao resto. Depois, é potenciar as características dos jogadores e alcançarmos a vitória, porque, certamente, dar-nos-á um alento maior", transmitiu.

Fernando Santos disse ainda que é expectável ver uma equipa muito idêntica à que venceu a Nigéria (4-0), no único particular disputado antes do Mundial, ainda antes da partida para o Qatar.

"Pode esperar-se uma equipa igual, com os jogadores focados, dinâmicos, criativos. Temos de potenciar as características deles em cada momento. Eles têm qualidade, sabem disso, por isso jogam onde jogam. Tenho 26 jogadores e, sinceramente, vou para a cama dormir muito tranquilo, porque estão todos em condições e porque todos me dão garantias", concluiu.

Portugal e Gana jogam na quinta-feira, às 19:00 locais (16:00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha, em jogo do Grupo H do Mundial2022.

A equipa das 'quinas' defrontará, depois, o Uruguai, em 28 de novembro (22:00 locais), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro (18:00).

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Qatar.

MO/AJC // AJO

Lusa/Fim