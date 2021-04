Telma Monteiro vai lutar pelo título europeu, quando já tem cinco, e por aquela que será a 15.ª medalha da sua carreira na competição continental, na qual soma cinco ouros, duas pratas e sete bronzes.

Frente a Nora Gjakova, quarta do mundo e a mais cotada dos -57 kg em Lisboa, Telma Monteiro, 10.ª, garantiu a passagem à final já no prolongamento, com mais seis minutos de 'luta' no 'golden score' e mais quatro no tempo regulamentar.

RPM // AMG

Lusa/Fim