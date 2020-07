Os êxitos na receção ao Vitória de Setúbal (2-0) e na visita ao Portimonense (1-0) mantiveram a equipa vimaranense na corrida pela Liga Europa - é sétima classificada, com 46 pontos, menos dois do que o Famalicão, quinto -, e o técnico vincou que o desfecho da receção à turma de Barcelos vai depender daquilo que os seus jogadores fizerem para "tentar ganhar" o duelo minhoto.

"Temos de apelar à nossa concentração e ao nosso foco, para dar continuidade aos dois últimos resultados. Vamos com esse intuito para jogo. Vamos lutar pelo resultado como em todos os outros jogos", afirmou, na videoconferência de antevisão à partida, marcada para as 17:00, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

O 'timoneiro' vitoriano avisou, contudo, que o Gil Vicente, 11.º classificado, com 36 pontos, é um conjunto "muito bem orientado" pelo treinador Vítor Oliveira, que vai aparecer na 'cidade berço' com o intuito de "somar pontos", num embate que, a seu ver, tanto pode ser "aberto", com "as equipas a procurarem mais a baliza", ou "mais fechado".

Depois de três empates e uma derrota nos primeiros quatro jogos após a retoma competitiva, o Vitória venceu os últimos dois encontros sem sofrer golos, mas, para Ivo Vieira, a melhoria deveu-se mais ao aumento da eficácia coletiva, defensiva e ofensiva, do que às alterações operadas no 'onze', como a inclusão de Mikel Agu na posição de médio defensivo.

"Penso que [a diferença] foi a bola ter entrado na baliza do adversário e não ter entrado na nossa. A equipa não está tão disponível em termos físicos, como estava numa fase intermédia da época, com o número de jogos, a paragem, o cansaço", disse.

O treinador admitiu também que a intensidade do duelo entre vitorianos e gilistas pode ser prejudicada pela temperatura prevista para a hora do jogo - 33 graus Celsius, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) -, tendo dito que esse aspeto é "fundamental" para o "rendimento" dos atletas.

Questionado sobre o número de pontos necessário para atingir o quinto lugar e o consequente apuramento europeu, Ivo Vieira afirmou "não ter a certeza sobre isso" e frisou que o triunfo sobre o Gil Vicente até "pode ser suficiente", caso os adversários nessa 'corrida', Famalicão e Rio Ave, não ganhem os seus jogos.

O técnico, de 44 anos, recusou ainda comentar o possível efeito sobre o plantel de uma conversa privada entre o técnico e adeptos do clube vimaranense, gravada e divulgada na Internet, à qual já decidiu responder com uma ação em tribunal.

O Vitória de Guimarães, sétimo classificado da I Liga, com 46 pontos, recebe o Gil Vicente, 11.º, com 36, em jogo da 31.ª jornada marcado para as 17:00 de sexta-feira, no Estádio Municipal D. Afonso Henriques, com arbitragem de Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.

