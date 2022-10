"Não facilito absolutamente nada e acabo por sofrer com essa luta e exigência. Depois, uma ou outra reação aparece. Até em casa, num jogo contra os meus filhos, estou com aquela exigência máxima para o ganhar. Agora, imaginem o nível competitivo que tenho na profissão e tento passar aos jogadores. Desde que cá estou, temos sido competitivos em muitos momentos, mas há situações em que ainda não encontrei solução", atirou o técnico, durante a conferência de imprensa de antevisão ao embate com os espanhóis.

Com vaga já garantida nos oitavos de final, os 'dragões' vão perseguir a vitória no Grupo B, e a consequente entrada no sorteio da próxima fase como cabeça de série, três dias depois de terem empatado nos Açores com o Santa Clara (1-1), na 11.ª ronda da I Liga.

"Queremos que os atletas estejam sempre no máximo da motivação e com a capacidade para perceberem que todos os momentos no dia-a-dia são importantes na evolução de cada um e da equipa. Não é fácil sair de um jogo bastante competitivo e mesmo decisivo [goleada por 4-0 diante do Club Brugge, na quarta-feira] e fazer uma outra viagem, mas não fomos a equipa que esperava. Como não houve tempo para fazer nada de diferente na nossa preparação, preferi pegar no que de bom fizemos nos últimos tempos", referiu.

Sérgio Conceição promoveu apenas uma mudança no 'onze' inicial, com Bruno Costa a substituir Stephen Eustáquio, suspenso, mas lembrou que também "já fez o contrário" a seguir a um jogo da maior prova europeia de clubes em 2022/23 e "não deu resultado".

"Temos de encontrar equilíbrio. Espero ter a varinha mágica para que os atletas estejam tão motivados numa final da 'Champions' como num jogo da Taça de Portugal com uma equipa do terceiro escalão. Esse é o nosso trabalho e não perco a esperança", ilustrou.

O FC Porto desceu à terceira posição do campeonato, com 23 pontos, a dois do Sporting de Braga, segundo, e a oito do líder invicto Benfica, mas o treinador mantém "aquilo que disse" no final da derrota no clássico (0-1), em 21 de outubro, da 10.ª jornada, quando se mostrou convencido de que os campeões nacionais "iam dar luta" para revalidar o título.

"A seu tempo falamos da I Liga. O meu estado de espírito continua exatamente o mesmo em relação a todas as provas, inclusive na Liga dos Campeões. No início, aconteceu de tudo e hoje estamos a falar na possibilidade de passarmos em primeiro lugar. O futebol é mesmo assim e muda rápido. Importa não olhar muito para a frente, mas para o futuro imediato. Temos, no mínimo, de apresentar neste confronto as características-base da equipa: humildade, capacidade de trabalho, intensidade e agressividade. Se não formos iguais a nós próprios, fica difícil, mesmo no campeonato", finalizou Sérgio Conceição.

O FC Porto, segundo colocado, com nove pontos, já qualificado para os oitavos de final, recebe o Atlético de Madrid, terceiro, com cinco, na terça-feira, às 17:45, em partida da última jornada do Grupo B da 'Champions', com arbitragem do italiano Daniele Orsato.

Os espanhóis já não têm hipóteses de acederem à próxima fase, à imagem dos alemães do Bayer Leverkusen, que seguem na quarta e última posição, com quatro pontos, e vão defrontar em casa à mesma hora o tricampeão belga Club Brugge, líder isolado, com 10.

Se FC Porto e Club Brugge perseguem a vitória na 'poule', e a consequente entrada no sorteio dos 'oitavos' como cabeça de série, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen lutam ainda pela terceira posição, que assegura a qualificação para o 'play-off' da Liga Europa.

