Sem hipóteses de lutar sequer pelo 16.º lugar, de acesso ao play--off de manutenção, na sequência do desaire da ronda anterior, no terreno do vizinho e rival Moreirense (1--0), o 18.º e último classificado da tabela ambiciona despedir--se do seu estádio com uma vitória frente aos 'tricolores', ainda 'aflitos', com 30 pontos no 15.º posto.

"Queremos competir e tentar ganhar. [...] Tentámos colocar as emoções de lado. Estamos focados no jogo com o Estrela. Queremos competir por nós e também para não adulterar absolutamente nada na luta pela manutenção", disse o técnico espanhol, de 39 anos, na conferência de antevisão ao desafio marcado para as 15:30 de sábado.

Com os minhotos prestes a terminar o ciclo de três anos seguidos entre a elite do futebol nacional, o treinador reconheceu que o plantel viveu uma semana de trabalho "um bocado diferente" da habitual, com a derrota de Moreira de Cónegos a influenciar o arranque da preparação para a receção aos estrelistas.

Pronta a "competir da melhor maneira" e a despedir--se dos jogos em casa com um triunfo, a formação vizelense vai--se apresentar desfalcada no ataque, fruto da lesão de Petrov e da suspensão de um jogo aplicada a Essende, avançado de 26 anos que soma 15 dos 30 golos da equipa na I Liga.

"Vamos tentar procurar outras vias para fazer golo. Vamos tentar explorar as nossas forças. Vamos perder um jogador com influência em grande parte dos nossos golos", vincou o 'timoneiro'.

Rubén de la Barrera considerou ainda que o Estrela da Amadora, equipa com "identidade bem definida", com jogadores fortes fisicamente, vai tentar alternar uma postura mais ofensiva, em busca dos três pontos, com cautelas defensivas para evitar um possível desaire, numa fase em que soma mais um ponto do que o 16.º classificado, Portimonense.

O conjunto minhoto tem de obrigar a equipa treinada por Sérgio Vieira "a sofrer", evitando surpresas em transições e em bolas paradas, acrescentou o técnico galego.

O Vizela, 18.º e último classificado da I Liga portuguesa, com 22 pontos, recebe o Estrela da Amadora, 15.º, com 30, em jogo marcado para as 15:30 de sábado, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

TYME // AMG

Lusa/Fim