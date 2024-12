"O empate é sempre positivo, pontuar é sempre bom, mas não podemos fazer uma comparação entre as duas equipas. Cada uma luta por alvos diferentes. A nossa equipa está confiante e acredita num bom futuro", disse o técnico dos axadrezados

O treinador italiano notou que apesar do Boavista ter "apenas uma vitória nos últimos sete jogos, a equipa tem trabalhado bem", lembrando que ainda na jornada passada, frente ao AVS [empate 0-0], o seu conjunto "teve várias chances para ganhar".

"Apesar do adversário, a equipa prepara os jogos dentro e fora de casa da mesma forma e com a mesma mentalidade. Vamos tentar pontuar a atrapalhar o adversário", disse.

Sobre o FC Porto, Cristiano Bacci falou num rival "muito forte, que está a lutar pelos primeiros lugares e que vai criar muitas dificuldades", mas não antecipou marcação especial a individualidades dos 'dragões', nomeadamente ao ponta de lança Samu. "O FC Porto não só o Samu, tem outros jogadores de qualidade. A ideia é praticarmos o nosso futebol, seja quem for o adversário que temos pela frente", acrescentou.

Cristiano Bacci reconheceu que sendo este um dérbi da cidade do Porto "é um jogo diferente e importante para os adeptos, mas que dá três pontos como os outros".

"Sair da zona de descida é o objetivo final, há muitas equipas com pouco pontos na parte de baixo da tabela, é normal estarmos dentro e fora", completou Cristiano Bacci.

O técnico italiano do Boavista foi ainda instado a comentar as recentes mudanças de treinador na I Liga, e considerou que "a 'dança de treinadores' é normal em qualquer parte do mundo, faz parte do futebol".

O Boavista, 16.º classificado com 12 pontos, joga este sábado frente ao FC Porto, 3.º com 37, no Estádio do Dragão, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.

