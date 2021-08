"Foi apresentada pelo Clube Esportiu Lleida Llista Blaya uma proposta para a realização desta competição, com outro tipo de final, que consiste em um único jogo entre os campeões das duas competições", informou hoje o Comité Europeu de Hóquei em patins.

Assim, a competição decorrerá, excecionalmente, apenas com o campeão europeu Sporting e com o vencedor da Taça WS, o Lérida, em 18 de setembro, em Lérida (18:00 de Lisboa), numa edição diferente das três últimas,

Desde 2017, a competição era disputada em 'final four', que colocava frente a frente os vencedores das duas provas europeias de clubes, a Liga Europeia e a Taça WS, antiga Taça CERS, e as equipas derrotadas nas finais das duas competições.

Um cenário que previa que este ano houvesse uma reedição da Taça Continental de 2019, ganha pelo Sporting, com a presença dos 'leões', do FC Porto, vice-campeão europeu, do Lérida, vencedor da Taça WS, e dos italianos do Sarzana, mas que fica sem efeito.

Entretanto, também hoje, a organização do hóquei em patins europeu divulgou o novo modelo para a Liga Europeia, a principal prova de clubes, depois de a Associação Europeia de Clubes (EHCA) ter chegado a inviabilizar a prova, informando que não inscreveria as suas equipas.

Na quarta-feira, a EHCA avançou com a informação de que os clubes decidiram afinal inscrever-se na Liga Europeia, após acordo com a organização europeia, avançando até com um modelo competitivo, ainda que diferente do que foi hoje apresentado.

Hoje, o Comité Europeu informou serem 20 os clubes inscritos, entre os quais Sporting, FC Porto, Óquei Barcelos, Benfica, Oliveirense, Sporting de Tomar e Valongo, e que a competição decorrerá numa primeira fase com quatro grupos de cinco equipas - e não dois de oito como chegou a ser anunciado pela EHCA.

Nessa fase, as equipas jogam de outubro a fevereiro a uma única mão, e as duas mais bem classificadas dos quatro grupos, qualificam-se para uma segunda fase, com dois grupos de quatro equipas, com jogos a uma mão entre março e abril.

Os dois primeiros de cada grupo apuram-se para a 'final four' da competição, que decorrerá em 14 e 15 de maio.

Além das equipas portuguesas, Barcelona, Liceo da Corunha, Reus, CH Caldes, Noia, de Espanha, Lodi, Forte dei Marmi, GHS Trissino e Sarzana, de Itália, Saint Omer, La Vendeenne, US Coutras, de França, e RHC Diessbach, da Suíça, são os outros clubes inscritos.

