Swansea-Benfica para a Taça da 'Premier League' adiado O jogo dos quartos de final da Taça Internacional da 'Premier League' entre Swansea e Benfica, marcado para quarta-feira, 11 de março, foi adiado, anunciou hoje o clube da Luz. desporto Lusa desporto/swansea-benfica-para-a-taca-da-premier-league_5e66866e07faa719515c10ed





A decisão de não viajar para o Reino Unido nesta fase, seguindo os conselhos locais de saúde e segurança de restrição de viagens internacionais relacionados com o surto do corona vírus, partiu do próprio Benfica.

A 'Premier League', entidade organizadora do torneio para jogadores sub-23 de toda a Europa, consultará os dois clubes no sentido de tomar uma decisão sobre o jogo em questão, comprometendo-se o Benfica a comunicá-la oficialmente em tempo próprio.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.

Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.

Portugal regista 30 casos confirmados de infeção, segundo o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado no domingo.

JEC // AMG

Lusa/Fim