Suspensas buscas pelo homem desaparecido quando praticava parapente em Gaia

As buscas pelo homem hoje desaparecido quando praticava parapente ao largo da praia do Canide Sul, em Vila Nova de Gaia, foram suspensas às 17:45 devido à falta de luz, revelou à Lusa o comandante da capitania do Douro.