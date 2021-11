Vasco Ribeiro, que necessita de, pelo menos, chegar às meias-finais para aspirar à qualificação para o circuito principal, impôs-se no 16.º 'heat' da segunda eliminatória, com 15,1 pontos (8 e 7,1), contra 13,75 do australiano Liam O'Brien, que também se mantém em prova.

O havaiano Barron Mamiya e o francês Michel Bourez, com 12,8 e 8,3 pontos, respetivamente, ficaram eliminados da competição.

Na terceira ronda, Vasco Ribeiro, 38.º do 'ranking' que qualifica os 12 primeiros para o circuito mundial, vai defrontar o japonês Kanoa Igarashi, medalha de prata em Tóquio2020, o brasileiro Deivid Silva e o australiano Connor O'Leary.

Na prova feminina, as olímpicas Yolanda Sequeira e Teresa Bonvalot avançaram para a segunda ronda, enquanto Carolina Mendes ficou pelo caminho, ao somar 9,26 pontos (4,33 e 4,93), sendo eliminada pela havaiana Savanna Stone (10,66) e pela japonesa Minami Nonaka (10,07).

Antes, Yolanda Sequeira tinha vencido a sua bateria, com 11,93 pontos (6 e 5,93), impondo-se às anfitriãs Zoe McDougall (11,9) e Keala Tomoda-Bannert (10,53) e à norte-americana Meah Collins (6,2).

Já Teresa Bonvalot superou a ronda com o segundo lugar no seu 'heat', com 12,07 pontos (5,17 e 6,9), atrás da japonesa Sara Wakita (13,66), mas derrotando a peruana Daniella Rosas (11,1) e a norte-americana Samantha Sibley (8,74).

Apenas a presença nos embates decisivos pode alimentar a esperança de Yolanda Sequeira, 20.ª do 'ranking', e Teresa Bonvalot, 23.ª, assegurarem uma das seis vagas no circuito mundial de 2022, do qual Carolina Mendes, 34.ª, já ficou afastada.

Yolanda Sequeira vai disputar um lugar nos quartos de final do campeonato frente às havaianas Gabriela Bryan e Brianna Cope e à norte-americana Caitlin Simmers, enquanto Teresa Bonvalot vai defrontar a anfitriã Savanna Stone, a australiana Molly Picklum e a brasileira Tatiana Weston-Webb.

O período de espera Michelob ULTRA Pure Gold Haleiwa Challenger decorre até 07 de dezembro.

