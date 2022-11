Surfistas Carolina Mendes e Francisca Veselko também avançam no Saquarema Pro

As surfistas portuguesas Carolina Mendes e Francisca Veselko juntaram-se hoje a Yolanda Sequeira e Teresa Bonvalot na segunda ronda do Saquarema Pro, penúltima etapa do circuito Challenger Series, de apuramento para o circuito mundial de 2023.