Valentina Giacinti (18 minutos) colocou a Itália a vencer, mas Caroline Seger (72) empatou para a Suécia, de grande penalidade, com as suecas a somarem o quinto triunfo na prova - igualaram a Noruega na segunda posição do palmarés, a cinco dos Estados Unidos -, num desempate em que não falharam qualquer pontapé.

No encontro de atribuição do terceiro lugar, a seleção portuguesa foi derrotada pela Noruega, por 2-0, com golos de Elisabeth Terland (20 minutos) e de Celin Bizet (79).

NFO // VR

Lusa/Fim