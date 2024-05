Pioli, de 58 anos, vai sentar-se no banco de suplentes 'rossoneri' pela última vez no sábado, no jogo em casa com a lanterna-vermelha Salernitana, da última jornada da Liga italiana, sem implicações na classificação do AC Milan, que já não poderá deixar o segundo o lugar, atrás do rival Inter Milão.

"O AC Milan e Stefano Pioli anunciam que não prosseguirão a colaboração na próxima temporada", informaram os milaneses, em comunicado, confirmando a antecipação do fim do contrato entre ambos, que expirava em junho de 2025.

O clube de San Siro agradeceu ao treinador os "cinco anos passados no comando da equipa, marcado por um 'scudetto' [título italiano] inesquecível e o regresso de forma sustentada às competições europeias mais importantes".

Foi sob a liderança de Pioli que os 'rossoneri' se sagraram campeões de Itália em 2022, numa época que Rafael Leão foi eleito melhor jogador da Série A, mas falharam esse objetivo em 2023, ano em que o Nápoles conquistou um título histórico, o primeiro depois de Maradona, e 2024.

De acordo com a comunicação social italiana, o treinador Paulo Fonseca, atual técnico do Lille, quarto classificado da Liga francesa, que já treinou a Roma, entre 2019 e 2021, é o mais posicionado para suceder a Pioli no AC Milan.

