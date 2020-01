Stan Wawrinka afasta Daniil Medvedev dos quartos de final

O tenista russo Daniil Medvedev, quarto do 'ranking' ATP e finalista do último Open dos EUA, foi hoje eliminado pelo suíço Stan Wawrinka do Open da Austrália, que garantiu um lugar nos quartos de final.

Lusa

