Os sub-21 de Portugal, que preparam duplo confronto com o Chipre e Bielorrússia, de apuramento para o Euro2021, contam com oito atletas do Sporting, nomeadamente Luís Maximiano, Miguel Luís, Nuno Mendes, Pedro Gonçalves, Pedro Mendes, Daniel Bragança, Eduardo Quaresma e Joelson Fernandes.

Stefan Ristovski e Andraz Sporar representam as seleções 'AA' da Macedónia do Norte e da Eslovénia, respetivamente.

Segundo informam os 'leões', o avançado brasileiro Luiz Phellype treinou sob vigilância médica.

"Com grande intensidade no treino, Rúben Amorim apresentou-se sempre muito interventivo junto dos atletas, que deram excelente resposta às exigências da equipa técnica", refere o clube no seu sítio oficial na Internet.

Na sexta-feira, às 20:00, o Sporting defronta os espanhóis do Valladolid, em Alverca.

Quinta-feira o grupo volta a trabalhar, às 10:00, novamente à porta fechada.

A estreia oficial do Sporting na época 2020/21 está agendada para o fim de semana de 19 e 20 de setembro, com os 'leões' a receberem o Gil Vicente, em encontro da primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol.

