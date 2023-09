Um dia após a vitória do Benfica sobre o FC Porto (1-0), o Sporting pode aproveitar para ficar sozinho no topo da liderança, na visita ao Farense, 11.º classificado.

Após o resultado do clássico na sexta-feira, o Sporting está na segunda posição, com 16 pontos, a dois do Benfica e com os mesmos do FC Porto.

Quem também pode beneficiar da derrota dos 'dragões' é o Boavista, que, em caso, de triunfo na receção ao Famalicão, pode juntar-se aos vizinhos da Invicta no terceiro lugar.

Na sexta posição, um lugar abaixo e com menos dois pontos do que os 'axadrezados', os famalicenses podem entrar em lugares de qualificação para as competições europeias.

No primeiro encontro do dia, o Vizela, 13.º, e o Portimonense, 15.º, ambos com cinco pontos, procuram pontos para se afastarem dos lugares de despromoção.

Programa da sétima jornada:

- Quinta-feira, 28 set:

Estrela da Amadora - Sporting de Braga, 2-4

- Sexta-feira, 29 set:

Benfica - FC Porto, 1-0

- Sábado, 30 set:

Vizela -- Portimonense, 15:30

Boavista -- Famalicão, 18:00

Farense -- Sporting, 20:30

- Domingo, 01 out:

Arouca - Desportivo de Chaves, 15:30

Vitória de Guimarães - Estoril Praia, 18:00

Rio Ave - Moreirense, 20:30

- Segunda-feira, 02 out:

Gil Vicente - Casa Pia, 20:15

NFO // NFO

Lusa/Fim