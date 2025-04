O moçambicano Geny Catamo apontou, aos 50 minutos, o único tento dos 'leões', que tinham perdido o primeiro posto na ronda anterior com um empate caseiro face ao Sporting de Braga (1-1).

A formação 'leonina' passou a somar 69 pontos, contra 68 do Benfica, anfitrião no domingo do Arouca, enquanto o Santa Clara manteve-se com 46 e caiu para o sexto lugar, ultrapassado pelo Vitória de Guimarães (quinto, com 48).

