João Mário (20 minutos), de grande penalidade, e João Palhinha (48) marcaram os golos dos 'leões', que mantêm a invencibilidade na prova e somam a sétima vitória consecutiva em todas as provas.

O Sporting passou a somar 51 pontos, mais 10 do que o FC Porto, 11 do que o Sporting de Braga e 13 do que o Benfica, enquanto o Paços de Ferreira, que não tinha perdido nos últimos nove jogos na I Liga, mantém a quinta posição, com 35.

NFO // NFO

Lusa/Fim