Depois de ter inaugurado o marcador logo no primeiro minuto, mais concretamente aos 47 segundos, o moçambicano emergiu como 'herói' sportinguista ao assinar o 'bis' nos descontos, já depois de o dinamarquês Bah ter empatado o dérbi, no Estádio José Alvalade, aos 45+3.

O Sporting reforça, assim, a liderança do campeonato, com 71 pontos, agora com mais quatro do que o Benfica, segundo, que tem mais um encontro realizado do que os 'verdes e brancos', que em 16 de abril acertam calendário com a visita ao Famalicão.

MO // MO

Lusa/Fim