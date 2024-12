Os 'leões' perderam os três últimos jogos que disputaram, frente ao Arsenal (5-1), na 'Champions', e com o Santa Clara (1-0) e o Moreirense (2-1), ambos na I Liga, com o técnico João Pereira a contar apenas com uma vitória nos quatro jogos em que dirigiu a equipa, logo na estreia, frente ao Amarante (6-0), na Taça de Portugal.

O Sporting chega a este jogo no 10.º lugar da classificação, com 10 pontos, em zona do play-off de acesso aos oitavos de final, tal como o Club Brugge, que é 22.º, com sete, e que vem de dois jogos sem derrotas na Liga dos Campeões.

Para o duelo na Bélgica, o técnico João Pereira não vai contar com os lesionados Pedro Gonçalves, Daniel Bragança e Morita, o que vai causar problemas na definição do meio-campo, enquanto o guarda-redes Franco Israel e o defesa Eduardo Quaresma estão de regresso às opções.

Apesar das ausências, os 'verdes e brancos' procuram voltar aos triunfos, sabendo que uma vitória mantém a equipa na luta por um dos primeiros oito lugares, que garantem apuramento direto para os 'oitavos'.

O jogo entre o Club Brugge e Sporting está agendado para as 20:00 (horas de Lisboa), no Jan Breydelstadion, em Bruges, numa partida que será dirigida pelo inglês Anthony Taylor.

AJO // MO

Lusa/Fim