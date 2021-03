Segundo classificado a 10 pontos da equipa de Rúben Amorim, o FC Porto recebe o Santa Clara, enquanto o Benfica, terceiro a 13, joga em casa com o Marítimo e o Sporting de Braga, quarto a 14, vai ao Algarve defrontar o Farense.

Após uma pausa de quase duas semanas, devido aos jogos das seleções nacionais, o Sporting, que continua invicto esta temporada, retoma o campeonato na segunda-feira no terreno do oitavo classificado da prova, equipa que venceu apenas por uma vez nas últimas seis rondas e que vem de um desaire pesado em Paços de Ferreira (3-0).

Às 21:00, no encontro que encerra a jornada, com os regressos do capitão Coates, após castigo, e de Matheus Nunes, que esteve infetado com o novo coronavírus, o Sporting vai tentar somar a quarta vitória consecutiva, numa altura em que já terá conhecimento dos resultados dos seus principais rivais.

Na primeira volta, no Estádio José Alvalade, o Sporting venceu por 2-1, com 'bis' de Pedro Gonçalves, que continua como melhor marcador da I Liga, agora com 15 golos.

No mesmo dia, mas duas horas antes, o Benfica recebe no Estádio da Luz o 'aflito' Marítimo, numa altura em que a equipa de Jorge Jesus parece ter estabilizado, com triunfos alcançados nos últimos quatro jogos do campeonato, incluindo um bastante motivador no campo do Sporting de Braga (2-0), e sem qualquer golo sofrido.

Por seu lado, o Marítimo, que partilha o último lugar da I Liga com Boavista e Nacional e que vem uma goleada caseira sofrida perante o Famalicão (4-0), não 'rouba' pontos ao Benfica na Luz desde 2009, quando empatou a uma bola.

Na primeira metade do campeonato, o Benfica venceu na Madeira, por 2-1.

Também na segunda-feira (18:30), o Sporting de Braga, que não pode contar com o capitão Fransérgio, expulso frente ao Benfica, vai no Algarve tentar regressar aos triunfos frente ao Farense, outro dos 'aflitos', apesar de na última ronda a equipa de Jorge Costa ter vencido o Boavista (1-0), no Bessa.

No Minho, na primeira volta, os algarvios criaram grandes dificuldades à formação de Carlos Carvalhal, que venceu por 1-0, com o golo do triunfo a aparecer já perto do fim.

Por ser a única equipa lusa ainda envolvida nas competições europeias (defronta no dia 07 o Chelsea na primeira mão dos 'quartos' da 'Champions') o FC Porto é a primeira das formações da frente a entrar em ação, recebendo, no sábado, o Santa Clara.

No Estádio do Dragão, sem o capitão Pepe, a recuperar de lesão e que deverá ser poupado para o duelo com os 'blues', os campeões nacionais vão tentar bater o atual sétimo posicionado da I Liga e provisoriamente encurtar para sete pontos a diferença para o Sporting.

A 25.ª ronda arranca na sexta-feira, com o regresso de Manuel Machado à I Liga, depois de quatro anos de ausência, e ao Nacional, com a equipa da Madeira a tentar por fim a uma série 'negra' de seis derrotas consecutivas.

No primeiro jogo após a saída do técnico Luís Freire, o Nacional recebe o Portimonense, que ocupa o 13.º lugar da I Liga, apenas dois pontos acima da zona de despromoção, e que vem que dois desaires seguidos.

Programa da 25.ª jornada:

- Sexta-feira, 02 abr:

Nacional -- Portimonense, 20:30

- Sábado, 03 abr:

Rio Ave - Gil Vicente, 18:00

FC Porto - Santa Clara, 20:30

- Domingo, 04 abr:

Belenenses SAD -- Boavista, 15:00

Vitória de Guimarães -- Tondela, 17:30

Famalicão - Paços de Ferreira, 20:00

- Segunda-feira, 05 abr:

Farense - Sporting de Braga, 18:45

Benfica -- Marítimo, 19:00

Moreirense -- Sporting, 21:00

LG // VR

Lusa/fim