"Wendel, jogador da equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal, contraiu um traumatismo no joelho direito com afetação do ligamento colateral medial (lateral interno)", lê-se no 'site' oficial do clube 'verde e branco'.

O Sporting acrescentou que "o médio brasileiro sentiu dores e queixou-se no treino realizado esta sexta-feira no Estádio José de Alvalade, e foi diagnosticado este sábado na Academia Sporting".

Segundo os 'leões', o também brasileiro Luiz Phellype "continua em tratamento e recuperação da lesão que sofreu", uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, e que obrigou a uma intervenção cirúrgica.

A I Liga tem o seu regresso agendado para 03 de junho, quando faltam disputar as restantes 10 jornadas.

Após 24 jornadas, o FC Porto lidera a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica. O Sporting de Braga está no terceiro posto, com 46 pontos, e o Sporting é quarto com 42 pontos.

