Um golo de Pedro Gonçalves, o 17.º na prova, aos 35 minutos, valeu o triunfo aos 'leões', que passaram a contar provisoriamente mais nove pontos do que o campeão FC Porto, segundo, e 12 face ao Benfica, terceiro.

Por seu lado, o Farense sofreu o quinto desaire nas últimas seis jornadas, e manteve-se no 17.º e penúltimo lugar, com 22 pontos, apenas mais um do que Nacional, anfitrião dos 'dragões' no domingo.

PFO // PFO

Lusa/Fim