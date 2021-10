Os belgas começaram mais fortes e os sete pontos de vantagem no fim do primeiro quarto (20-13) traduziam essa diferença, que acabou anulada no arranque do segundo período.

Com um parcial de 11-1, os 'leões' passaram para a frente, por 24-22, contudo a reação dos anfitriões foi consistente e ao intervalo já comandavam novamente, por 42-37.

Os 24-14 do terceiro período cavaram um fosso de 15 pontos (66-51) que os portugueses não conseguiram eliminar, apesar de terem sido mais fortes no derradeiro quarto (24-14), acabando por ceder por cinco pontos.

O sportinguista Micah Dows e Elvar Fridriksson, do Antuérpia, foram os melhores marcadores do encontro, ambos com 18 pontos, com o atleta leonino a destacar-se ainda com 11 ressaltos.

No outro desafio do grupo, os belgas do Belfius Mons-Hainaut perderam em casa com os gregos do Ionikos por 75-78. Em 20 de outubro, os 'verde e brancos' recebem o Belfius.

Na terça-feira, o Benfica perdeu em casa por 78-73 com o Heroes Den Bosch, dos Países Baixos, enquanto hoje o FC Porto foi derrotado na Hungria pelo Szolnok, por 81-64.

RBA // AJO

Lusa/Fim