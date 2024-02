Numa entrada de 'leão', o Sporting, que atingiu uma série de sete vitórias consecutivas para o campeonato, chegou aos 18 minutos a vencer já por 2-0, com os golos de Trincão (08) e de Eduardo Quaresma (18), tendo o sueco Viktor Gyökeres (71), que lidera os melhores marcadors, com 16 golos, Daniel Bragança (73) e Nuno Santos (85) 'desenhado' a goleada na segunda metade.

Do outro lado, o Sporting de Braga, que vinha de três partidas sem perder para o campeonato, fica definitivamente afastado dos primeiros lugares, devendo agora concentrar-se na luta pelo quarto posto com o Vitória de Guimarães.

Com este triunfo, o Sporting assume provisoriamente a liderança, com 52 pontos, mais um do que o Benfica, que joga ainda hoje em Guimarães, com os 'leões' a contarem um jogo em atraso em Famalicão, enquanto o Sporting de Braga é, para já, quarto, com 40 pontos, apenas mais um do que os vimaranenses, quintos.

VR // VR

Lusa/fim